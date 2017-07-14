Доработать страницу сайта на Битрикс

добрый день!

сайт https://goo.gl/CyFamy

Нужно сверстать блоки, согласно макету почти https://yadi.sk/i/p4h0KNbL3Koo74

Только в макете нет вот этого сайдбара http://joxi.ru/L21jxLKh8qv8MA , а его нужно оставить. Поэтому блоки разместить не парами , а по одному на ширину контента.

При клике на Подробнее происходит переход, как и сейчас на сайте.

Кнопке сделать хавер, чтобы чуть бледнее или темнее становилась

Важно! Адаптировать новые элементы