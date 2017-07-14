Доработать страницу сайта на Битрикс

Ширина контента, запуск флеша, кнопки, размер шрифта, скорость загрузки. Цель, чтобы сайт воспринимался Гуглом как оптимизированный для мобильных устройств, на фоне хорошей юзабилити. Без создания мобильной версии. Сайт: www.spraachen.kiev.ua.
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добрый день!
Нужно сверстать блоки, согласно макету почти https://yadi.sk/i/p4h0KNbL3Koo74
Только в макете нет вот этого сайдбара http://joxi.ru/L21jxLKh8qv8MA , а его нужно оставить. Поэтому блоки разместить не парами , а по одному на ширину контента.
При клике на Подробнее происходит переход, как и сейчас на сайте.
Кнопке сделать хавер, чтобы чуть бледнее или темнее становилась
Важно! Адаптировать новые элементы
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