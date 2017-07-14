Доработать страницу сайта на Битрикс

Веб-программированиеЗавершен2 заявки163 просмотра
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добрый день!

сайт https://goo.gl/CyFamy

Нужно сверстать блоки, согласно макету почти https://yadi.sk/i/p4h0KNbL3Koo74 

Только в макете нет вот этого сайдбара http://joxi.ru/L21jxLKh8qv8MA , а его нужно оставить. Поэтому блоки разместить не парами , а по одному на ширину контента.

При клике на Подробнее происходит переход, как и сейчас на сайте.

Кнопке сделать хавер, чтобы чуть бледнее или темнее становилась

Важно! Адаптировать новые элементы

6 лет назад
Natalia-V
Наталья 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
jxn2006
Виктор 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$20
1 день
Работой Виктора довольна. Выполнено все оперативно и всегда на связи.
задача четкая, оплата вовремя, все прошло хорошо