Java Script подправить код.

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Подправить ошибки Ява Скрипт, в частности надо решить проблему с закрытием ajaxfilemanager окна (не срабатывает код window.close() хотя в демо версии скрипта все срабатывает, прикручивал ajaxfilemanager к tinymce).

Бюджет можно не указывать, я дам пароли к фтп и админке. Если много косяков оплачу адекватно работе.

Java
13 лет назад
Devider
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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