Java Script подправить код.

Подправить ошибки Ява Скрипт, в частности надо решить проблему с закрытием ajaxfilemanager окна (не срабатывает код window.close() хотя в демо версии скрипта все срабатывает, прикручивал ajaxfilemanager к tinymce).

Бюджет можно не указывать, я дам пароли к фтп и админке. Если много косяков оплачу адекватно работе.