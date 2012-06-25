Необходима комплексная доработка сайта на Drupal

Необходима комплексная доработка сайта на CMS drupal: http://www.free-soft.name/

В доработку будет входить обновление до последней версии, доделывание и создание модулей и прочее.

Полное задание в прикрепленном файле с набросками того, что нужно. Все вопросы можно задавать здесь.

Пишите опыт, сроки и цену.

Оплата будет по факту (после показа на Вашем хостинге).

Я имею 104 бизнес уровень продавца в WebMoney: https://passport.webmoney.ru/asp/certview.asp?wmid=116406431993

Возможна протекция сделки к примеру арбитражем от WebMoney.

Возможна поэтапная оплата.