Прошу помочь отремонтировать 2 модуля "top 10" Работали на движке DLE 9.4, после обновления до 9.6 перестали работать. Оплата 300 р.
Необходима комплексная доработка сайта на Drupal
Необходима комплексная доработка сайта на CMS drupal: http://www.free-soft.name/
В доработку будет входить обновление до последней версии, доделывание и создание модулей и прочее.
Полное задание в прикрепленном файле с набросками того, что нужно. Все вопросы можно задавать здесь.
Пишите опыт, сроки и цену.
Оплата будет по факту (после показа на Вашем хостинге).
Я имею 104 бизнес уровень продавца в WebMoney: https://passport.webmoney.ru/asp/certview.asp?wmid=116406431993
Возможна протекция сделки к примеру арбитражем от WebMoney.
Возможна поэтапная оплата.
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