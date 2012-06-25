Небольшая работа

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Закрыт3 заявки118 просмотров

Прошу помочь отремонтировать 2 модуля "top 10"

Работали на движке DLE 9.4, после обновления до 9.6 перестали работать.

Оплата 300 р.

DLE
13 лет назад
russur
Руслан 
43 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

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