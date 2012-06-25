Требуется создать скрипт доски объявлений
Парсинг + создание формы и занесение данных в БД
Итак нужно создать форму как на vprognoze.ru во вкладке добавить прогноз
(для просмотра используйте
Логин: testrabota
Пароль: 111111
мне надо создать форму в которой будут выдаваться данные по виду спорта информация по событиям и времени их начала. (смотри форму на сайте)
Информацию о событиях хотелось бы парсить с БК http://betcityru.com/bets/bets.php
( выбираем все и нажимаем показать в КОЛОНКЕ ставки)
вся информация, которая получена должна попадать в БД
вид спорта: чемпионат: дата начала: время начала: команда 1: команда 2:какая БК: сумма ставки
и еще мне надо собрать название всех команд в другой базе, т.е. если названия такого там нет, то записываем.
названия команды: вид спорта, страна.
!!! тут может быть, что названия команд для разных видов спорта одинаковые, а название одно
И вообще кто знаком с работай БК хотел бы пообщаться. я готов рассмотреть все варианты решения своей проблемы. моя задача создать унифицированную форму с последующей возможностью автопроверки прогноза.
т.е. если у кого есть уже решения готов к сотрудничеству.
в любом случае кто работал будет интересен, вдруг идей хорошие подадите)))
Сразу озвучивайте цену. либо пишите в ЛС если есть варианты какие нибудь
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