Парсинг + создание формы и занесение данных в БД

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки99 просмотров

Итак нужно создать форму как на vprognoze.ru во вкладке добавить прогноз

(для просмотра используйте

Логин: testrabota

Пароль: 111111

мне надо создать форму в которой будут выдаваться данные по виду спорта информация по событиям и времени их начала. (смотри форму на сайте)

Информацию о событиях хотелось бы парсить с БК http://betcityru.com/bets/bets.php

( выбираем все и нажимаем показать в КОЛОНКЕ ставки)

вся информация, которая получена должна попадать в БД

вид спорта: чемпионат: дата начала: время начала: команда 1: команда 2:какая БК: сумма ставки

и еще мне надо собрать название всех команд в другой базе, т.е. если названия такого там нет, то записываем.

названия команды: вид спорта, страна.

!!! тут может быть, что названия команд для разных видов спорта одинаковые, а название одно

И вообще кто знаком с работай БК хотел бы пообщаться. я готов рассмотреть все варианты решения своей проблемы. моя задача создать унифицированную форму с последующей возможностью автопроверки прогноза.

т.е. если у кого есть уже решения готов к сотрудничеству.

в любом случае кто работал будет интересен, вдруг идей хорошие подадите)))

Сразу озвучивайте цену. либо пишите в ЛС если есть варианты какие нибудь

13 лет назад
westgr
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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