Написать скрипт для работы с партнёрской программой.
Доработка начатого проекта
Требуется PHP программист. Проект zalike.com
Обязанности: Доработка уже начатого проекта.
Требования: Отличные знания PHP + JS + MySQL обязательны. Опыт работы с CodeIgniter – идеально, другими похожими php-фрэймворками – хорошо. Желателен опыт работы с API социальных сетей (facebook, twitter, vkontakte), либо как минимум чёткое понимание как они работают и как с ними взаимодействовать. Желателен опыт работы с установкой и настройкой электронных платёжных систем, например, Robokassa.
Но самое главное:
1. Умение разбираться в чужом коде (никаких переписываний с нуля).
2. Выполнять поставленные задачи в утверждённый срок.
3. Наличие хотя бы какого-то опыта работы, новичкам просьба не беспокоить – мы не разрабатываем простой сайт визитку.
4. И пожалуй ключевой момент – мы ищем исполнительного и ответственного человека, который готов ежедневно или в специально определенные периоды выходить на связь для обсуждения хода работы и текущих задач с менеджером и остальными участниками команды. Без этого смысла разговаривать нам нет.
Алгоритм работы прост: с нас шаблоны на html + css, с вас их всесторонние кодирование и оживление в проекте. Хорошие/каверзные вопросы нам типа: "а что будет если пользователь сделает вот так...?" в ходе работы будут являться несомненным плюсом, мы будем вместе решать их и делать крутой продукт.
Пишите на почту [email protected] или в личку
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Итак нужно создать форму как на vprognoze.ru во вкладке добавить прогноз (для просмотра используйте Логин: testrabota Пароль: 111111 мне надо создать форму в которой будут выдаваться данные по ...Закрыт13 лет назад
- $50
Требуется создать скрипт доски объявленийВеб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно приложение вконтакте для работы с видео через api (копировать, редактировать), написано на flash. Подробности потом.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходим парсер твиттера по хэштегу. Результат проверяем на наличие изображения и копируем его на сервер. Информацию об изображении заносим в БД. После удачного завершения работы, пишем новый парсер. Работы предостаточно.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Необходима комплексная доработка сайта на CMS drupal: http://www.free-soft.name/ В доработку будет входить обновление до последней версии, доделывание и создание модулей и прочее. Полное задание в прикрепленном файле с набросками того, ...Закрыт13 лет назад
Прошу помочь отремонтировать 2 модуля "top 10" Работали на движке DLE 9.4, после обновления до 9.6 перестали работать. Оплата 300 р.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен скрипт whois работающий со всеми популярными зонами в том числе и с РФ и com.ua, kiev.ua и т.д Должен выдавать информацию о домене: СВОБОДЕН/ЗАНЯТ, если занят - ссылка на подробные данные ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужен скрипт доски объявлений как aukro.ua чтобы было как на этой доске объявлений пользователь смог заплатить и получить несколько VIP функций!!!Закрыт13 лет назад
Подправить ошибки Ява Скрипт, в частности надо решить проблему с закрытием ajaxfilemanager окна (не срабатывает код window.close() хотя в демо версии скрипта все срабатывает, прикручивал ajaxfilemanager к tinymce). Бюджет можно не указывать, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад