Доработка начатого проекта

Требуется PHP программист. Проект zalike.com

Обязанности: Доработка уже начатого проекта.

Требования: Отличные знания PHP + JS + MySQL обязательны. Опыт работы с CodeIgniter – идеально, другими похожими php-фрэймворками – хорошо. Желателен опыт работы с API социальных сетей (facebook, twitter, vkontakte), либо как минимум чёткое понимание как они работают и как с ними взаимодействовать. Желателен опыт работы с установкой и настройкой электронных платёжных систем, например, Robokassa.

Но самое главное:

1. Умение разбираться в чужом коде (никаких переписываний с нуля).

2. Выполнять поставленные задачи в утверждённый срок.

3. Наличие хотя бы какого-то опыта работы, новичкам просьба не беспокоить – мы не разрабатываем простой сайт визитку.

4. И пожалуй ключевой момент – мы ищем исполнительного и ответственного человека, который готов ежедневно или в специально определенные периоды выходить на связь для обсуждения хода работы и текущих задач с менеджером и остальными участниками команды. Без этого смысла разговаривать нам нет.

Алгоритм работы прост: с нас шаблоны на html + css, с вас их всесторонние кодирование и оживление в проекте. Хорошие/каверзные вопросы нам типа: "а что будет если пользователь сделает вот так...?" в ходе работы будут являться несомненным плюсом, мы будем вместе решать их и делать крутой продукт.

Пишите на почту [email protected] или в личку