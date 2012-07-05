Есть сайт http://triada-ant.ru/ Каталог на сайте грузится полностью на аяксе. Это нужно убрать. Всё должно грузится статикой. На js оставляем только левое раскрывающееся меню. При любом клике должна идти загрузка, а не подгрузка ...
Мини сайт на 5 страниц с БД на 6 таблиц
Что-то вроде ТЗ имеется
Выбранный исполнитель
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