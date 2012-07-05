Мини сайт на 5 страниц с БД на 6 таблиц

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$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок136 просмотров

Что-то вроде ТЗ имеется

13 лет назад
avdotij
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

VVebMaster
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$100
4 дня
Все хорошо сделал

Заявки фрилансеров

VVebMaster
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад