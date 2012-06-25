Требуется PHP программист. Проект zalike.com Обязанности: Доработка уже начатого проекта. Требования: Отличные знания PHP + JS + MySQL обязательны. Опыт работы с CodeIgniter – идеально, другими похожими ...
1С Bitrix: Доработка функциональности
Необходимо совместить существующую функциональность модуля Торговый каталог из Битрикс и типовые функции доски объявлений. Т.е., требуется чтобы на сайте отображался торговый каталог с фильтром по параметрам и стандартной навигацией, однако пользователи сайта могли сами добавлять в него новые объекты и редактировать их.
Конкретно, для пользователей должен быть предусмотрен следующий функционал:
1. Добавление новых элементов в разделы каталога
2. Просмотр и правка собственных объектов
3. Реализация платных возможностей – за определенную плату пользователь может "выделить" свой объект в списке, "поднять" его вверх списка, возможно выполнить еще какие-то действия – это можно обсудить
4. Механизм приема платежей за эти услуги должен быть реализован. Можно сделать путем введения некого виртуального личного счета для пользователя.
5. Желательна возможность для пользователя получать некую статистику по просмотрам своего объекта, может быть некоторую информацию о посетителях.
Весь функционал для пользователей желательно реализовать во фронтэнде
Любые дополнительные подробности и обсуждения – при личном общении. В случае успешного сотрудничества будут еще задачи по Битрикс.
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