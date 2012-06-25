Парсер с amazon

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка139 просмотров

нужен парсинг с amazon товаров на joomla 1.5

готовый компонент нужен завтра к вечеру.

может есть уже и готовый.

Цену указывайте рельную! так как есть готовый за 100$ для 15 инет магазинов!

Joomla
13 лет назад
best_job
Максим 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров