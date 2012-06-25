Мелкие переделки с блоками в phpnuke

Все что нужно сделать выделенно красным цветом. Файл прилагаю.

1. Авторизация в вбулетин на страницах сайта. (есть блок вбулетин для пхпнюк и есть themes.php там сейчас стоит старая авторизация для phpbb нужно ее переделать).

2. Нижний блок состоит из присутсвующих на сайте и последних сообщений с форума, и статичная информация типа контактов. (стандартный блок нюки кто на сайте работает .. нужно к нему добавить последние сообщения с форума вбулетин)

Знающему человеку максимум на час работы ;)