Мелкие переделки с блоками в phpnuke

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Закрыт2 заявки97 просмотров

Все что нужно сделать выделенно красным цветом. Файл прилагаю.

1. Авторизация в вбулетин на страницах сайта. (есть блок вбулетин для пхпнюк и есть themes.php там сейчас стоит старая авторизация для phpbb нужно ее переделать).

2. Нижний блок состоит из присутсвующих на сайте и последних сообщений с форума, и статичная информация типа контактов. (стандартный блок нюки кто на сайте работает .. нужно к нему добавить последние сообщения с форума вбулетин)

Знающему человеку максимум на час работы ;)

13 лет назад
menstone
Михаил 
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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