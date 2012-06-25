Php парсер + админка

Доброго времени суток, господа-фрилансеры.

Есть такой сервис http://mainspy . ru/pozicii_sajta

Он снимает до 50 позиций в Яндексе за раз через yandex-xml.

Задача - сделать админку для ведения проектов.

Я добавляю сайт, указываю запросы, регионы.

Проходит обновление выдачи яндекса, я захожу в админку, жму кнопку "снять позиции" и скрипт прогоняет все сайты/запросы/регионы через сервис Mainspy. По 50 запросов, с задержками и т.п.

Ну и банальщина вроде архива сохранения архива позиций по каждому запросу/региону, генерации excel файлов по запросу, и т.п.

Интересует примерная цена такого скрипта и сроки на разработку.

Прошу только в заявки.