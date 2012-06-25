Нужен скрипт под Яндекс каталог

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки161 просмотр

Нужен скрипт под Яндекс каталог:

Что он должен делать:

1. Собрать сайты из ЯК (url-ы) из определенной категории + определенной страны

2. По whois данным определить email-ы

3. Отправить письмо по email.

Так же кто не может все критерии выполнить, интересует и первый критерий.

13 лет назад
unimobkz
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Был
6 лет назад

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