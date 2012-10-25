Требуется написать расширение для Joomla 2.5.x

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки115 просмотров

Требуется написать расширение для Joomla 2.5.x обеспечивающее следующий функционал:

есть несколько сайтов один из них на Joomla 2.5 остальные на самописной CMS. Мне необходимо чтобы пользователь который регистрируется на Joomla автоматически регистрировался бы и на остальных сайтах.

более детальное ТЗ при дальнейшем сотрудничестве.

Joomla
13 лет назад
Aviator1
Антон 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

CreoShopCms
Юрий 
44 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Всё сделано отлично и профессионально. Ребята очень вежливые, терпеливые к придиркам. Следующие проекты буду заказывать у них.
Все отлично. Четкое ТЗ. Сделали, показали, сдали. Сейчас продолжаем сотрудничество. P.S. прочитал предыдущие отзывы. Все так и есть.

Заявки фрилансеров

CreoShopCms
Юрий 
44 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад