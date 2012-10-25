Требуется написать расширение для Joomla 2.5.x обеспечивающее следующий функционал:

есть несколько сайтов один из них на Joomla 2.5 остальные на самописной CMS. Мне необходимо чтобы пользователь который регистрируется на Joomla автоматически регистрировался бы и на остальных сайтах.

более детальное ТЗ при дальнейшем сотрудничестве.