нужен парсинг с amazon товаров на joomla 1.5 готовый компонент нужен завтра к вечеру. может есть уже и готовый. Цену указывайте рельную! так как есть готовый за 100$ для 15 инет магазинов!
Требуется написать расширение для Joomla 2.5.x
Требуется написать расширение для Joomla 2.5.x обеспечивающее следующий функционал:
есть несколько сайтов один из них на Joomla 2.5 остальные на самописной CMS. Мне необходимо чтобы пользователь который регистрируется на Joomla автоматически регистрировался бы и на остальных сайтах.
более детальное ТЗ при дальнейшем сотрудничестве.
Выбранный исполнитель
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