Доработка интернет-магазина на 1C-Битрикс

Нужен адекватный разработчик с адекватной ценой за час работы для реализации мелких, в основном связанных с шаблонами и маркетинговыми фичами, доработок для интернет магазина на 1С-Битрикс (Малый Бизнес).

Жду Ваши предложения. Спасибо.

Для быстрой связи можно писать в Skype - svfedorof