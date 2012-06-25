Доработка интернет-магазина на 1C-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки97 просмотров

Нужен адекватный разработчик с адекватной ценой за час работы для реализации мелких, в основном связанных с шаблонами и маркетинговыми фичами, доработок для интернет магазина на 1С-Битрикс (Малый Бизнес).

Жду Ваши предложения. Спасибо.

Для быстрой связи можно писать в Skype - svfedorof

13 лет назад
svfedorof
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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