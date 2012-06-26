Доработка интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка130 просмотров

Доработка сайта на cms joomla 1.5 + virtuemart 1.4.

ТЗ в файле. Адрес сайта дам при общении

Joomla
13 лет назад
prof-b
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров