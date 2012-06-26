Исправление ошибок на сайте в самописном движке

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Закрыт2 заявки147 просмотров

Сайт www.ug-komfort.su

Постоянно приходится исправлять недочеты.

Поправляют одно- калечат другое. Есть, кто поможет исправить всё "от" и "до" ?

skype xx2261

Наталья

13 лет назад
ug-komfort
Наталья 
57 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров