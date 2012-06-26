Нужно написать скрипт (или использовать готовый) для импорта товаров из csv-файлов в VirtueMart 1.1.8. сами файлы имеются, отправлю вам по требованию. Update: можно использовать компонент CSV Improved. Я его уже установил, ...
Исправление ошибок на сайте в самописном движке
Сайт www.ug-komfort.su
Постоянно приходится исправлять недочеты.
Поправляют одно- калечат другое. Есть, кто поможет исправить всё "от" и "до" ?
skype xx2261
Наталья
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Подробности ТЗ в аттаче.Завершен13 лет назад
Надо почистить сайт от бэкдоров, устранить программные сбои после взлома.Завершен13 лет назад
в общий список не добавляются новые рассылки нажимаю добавить рассылку, создаю текст, сохраняю, а в списке не появляется http://easycaptures.com/fs/uploaded/578/9514009153.png ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin) скайп ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен адекватный разработчик с адекватной ценой за час работы для реализации мелких, в основном связанных с шаблонами и маркетинговыми фичами, доработок для интернет магазина на 1С-Битрикс (Малый Бизнес). Жду Ваши предложения. Спасибо. ...Закрыт13 лет назад
Требуется написать расширение для Joomla 2.5.x обеспечивающее следующий функционал: есть несколько сайтов один из них на Joomla 2.5 остальные на самописной CMS. Мне необходимо чтобы пользователь который регистрируется на Joomla автоматически регистрировался ...Завершен13 лет назад
дизайн готов, простой, лицензия есть срочно, сроки 3-4 дня. icq 404443030Закрыт13 лет назад
Здравствуйте! Требуется сделать сайт на Bitrix редакция "малый бизнес"(уже приобретена и поставлена на хостинг). Необходимо сделать минуцион(обратный аукцион), т.е. побеждает тот, кто поставил наименьшую уникальную ставку. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Все что нужно сделать выделенно красным цветом. Файл прилагаю. 1. Авторизация в вбулетин на страницах сайта. (есть блок вбулетин для пхпнюк и есть themes.php там сейчас стоит старая авторизация для phpbb нужно ...Закрыт13 лет назад
Нужен скрипт под Яндекс каталог: Что он должен делать: 1. Собрать сайты из ЯК (url-ы) из определенной категории + определенной страны 2. По whois данным определить email-ы 3. Отправить письмо по ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад