Исправление ошибок на сайте в самописном движке

в общий список не добавляются новые рассылки нажимаю добавить рассылку, создаю текст, сохраняю, а в списке не появляется http://easycaptures.com/fs/uploaded/578/9514009153.png ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin) скайп ...