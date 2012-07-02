Нужно написать скрипт (или использовать готовый) для импорта товаров из csv-файлов в VirtueMart 1.1.8. сами файлы имеются, отправлю вам по требованию. Update: можно использовать компонент CSV Improved. Я его уже установил, ...
Написать парсер fruitinfo.ru. Приватно для smant
Подробности ТЗ в аттаче.
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