Написать парсер fruitinfo.ru. Приватно для smant

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки163 просмотра

Подробности ТЗ в аттаче.

13 лет назад
SBW
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$25
2 дня
Спасибо за хорошую работу.
Как всегда всё отлично, спасибо

Заявки фрилансеров

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад