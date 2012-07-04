Импорт товаров из csv-файлов в VirtueMart

Нужно написать скрипт (или использовать готовый) для импорта товаров из csv-файлов в VirtueMart 1.1.8.

сами файлы имеются, отправлю вам по требованию.

Update: можно использовать компонент CSV Improved. Я его уже установил, но нет времени копаться в настройках. Так же нужно будет оптимизировать csv-файлы (если потребуется).

Файлов 6 штук, они одинаковы по структуре. Сейчас в них 5 столбцов: категория, артикул, наименование, цена, единица измерения.

И еще одно пожелание (если это возможно сделать): в дальнейшем при обновлении товара нужно, что бы обновлялись только те параметры, которые указаны в csv-файлах. Например, цена. А фотография товара, вставленная в Virtuemart вручную, оставалась на месте (не удалялась).

В итоге, от вас требуется:

- создать компонент или использовать CSV Improved

- настроить его под эти csv-файлы, или оптимизировать файлы под компонент

- импортировать товары в Virtuemart

- сделать так, что бы дальнейшем при обновлении товара обновлялись только те параметры, которые указаны в csv-файлах. А фотография товара, вставленная в Virtuemart вручную, не удалялась.

- объяснить мне, как в дальнейшем самому делать импорт товаров.

Укажите стоимость и сроки.