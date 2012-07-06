Приватно для Павла Рахова - чистка движка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка130 просмотров

Надо почистить сайт от бэкдоров, устранить программные сбои после взлома.

13 лет назад
sandman
50 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Как всегда достойная и тщательная работа, все почищено от шеллов, бэкдоров, их следов и продолжает работать.
Как всегда было приятно работать. Все на высоте.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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