Yandex.maps api2 для сайта недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка226 просмотров

Для сайта недвижимости реализовать модуль вывода Yandex.maps API2, с возможностью переключения типов объектов, поиск и фильтрацию по произвольному району, стоимости и другим параметрам. Поиск ближайших объектов, вывод подробного описания с фото прямо в карту по щелчку, поддержку иконок. При нажатии объекта – отсылать ajax запрос на обновление области страницы. Что с поддержкой мобильных устройств?

Сайт на php/mysql/jquery

Интересуют образцы выполненных работ, цена.

AJAXjQueryMySQLPHP
13 лет назад
thinkbig
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров