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Исправить баг в магазине на virtuemart 2.0.6
После подтверждения заказа в магазине на virtuemart 2.0.6, кроме слова спасибо за заказ и Сообщение отправлено: такому то покупателю, выскакивает ошибка: Необходимо указать хотя бы одного получателя электронной почты.
То есть админу письмо не отправляет о заказе, хотя мейл указан, где только можно.
Задача найти причину и исправить.
Выбранный исполнитель
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