Исправить баг в магазине на virtuemart 2.0.6

После подтверждения заказа в магазине на virtuemart 2.0.6, кроме слова спасибо за заказ и Сообщение отправлено: такому то покупателю, выскакивает ошибка: Необходимо указать хотя бы одного получателя электронной почты.

То есть админу письмо не отправляет о заказе, хотя мейл указан, где только можно.

Задача найти причину и исправить.