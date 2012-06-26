Исправить баг в магазине на virtuemart 2.0.6

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки140 просмотров

После подтверждения заказа в магазине на virtuemart 2.0.6, кроме слова спасибо за заказ и Сообщение отправлено: такому то покупателю, выскакивает ошибка: Необходимо указать хотя бы одного получателя электронной почты.

То есть админу письмо не отправляет о заказе, хотя мейл указан, где только можно.

Задача найти причину и исправить.

13 лет назад
Efemerid
Эдуард 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

denkolmychenko
Ден 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов(-3)
13 лет назад
$10
1 день
Быстро нашел и устранил проблему. Рекомендую, как грамотного исполнителя!
Хороший очень человек, с оплатой проблем нет, все для работы предоставил, приятен в общении. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

denkolmychenko
Ден 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов(-3)
13 лет назад