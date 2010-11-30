Для функционирующего интернет-магазина diagauto.ru на Joomla необходимо добавить ряд функций: - добавить "рекомендуемые товары" ( в админку добавить возможность привязки к основному описанию краткое описание и фото существующего ...
Действие аккаунта приостановлено!
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Требуется создать интернет-магазин по продаже автозапчастей, без графического интерфейса, с возможностью обмена данных с 1С Предприятие 8.X . Подробности по телефону / skypeВеб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо для функционирующего сайта www.car-tool.ru доделать систему для заказа, реализующую функции интернет-магазина ( т.е положить товар в корзину - выбрать способы доставки/оплаты - заполнить контактные данные - оформить заказ - выслать подтверждение ) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть несколько сайтов по продаже оборудования для автосервисов, на регулярной основе требуется подготовка описаний товаров, а так же новостей, статей, описаний разделов, инструкций . Из исходных данных могут быть как ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо обтравить 200 фотографий. Примеры во вложении.Фотосъемка52 заявкиЗакрыт14 лет назад