Ошибка md5key в смс-обработчике

Нужно устранить ошибку md5key в смс обработчике, или вообще убрать md5key из обработчика, т.к. ответ СМС Биллинга при тестировании не верный, код по смс не приходит.

Скрипт установлен на DLE

Для устранения ошибки даю определенные доступы, а также вход в биллинг для тестирования.

А ошибка в биллинге из за того что в данном биллинге не предусмотрен ключ сервиса!