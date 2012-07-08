Ошибка md5key в смс-обработчике

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Завершен3 заявки209 просмотров

Нужно устранить ошибку md5key в смс обработчике, или вообще убрать md5key из обработчика, т.к. ответ СМС Биллинга при тестировании не верный, код по смс не приходит.

Скрипт установлен на DLE

Для устранения ошибки даю определенные доступы, а также вход в биллинг для тестирования.

А ошибка в биллинге из за того что в данном биллинге не предусмотрен ключ сервиса!

DLE
13 лет назад
acc1
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azsoft
46 лет
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13 лет назад
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azsoft
46 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад