Подключить формы поиска к магазину на Джумла.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки117 просмотров

Првиетсвую вас, есть простая задача , нужно подключить, форму поиска к магазину на джумле.

Магазин на JoomShoppng.

Все вопросы пишите в личку.

Joomla
13 лет назад
Vladim
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
29 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

developclub
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов(-2)
13 лет назад
$30
1 день
Увы ставлю отрицательный отзыв, человек не выполнил работу, на сайте появляется, но не отвечает и не выходит на связь

Заявки фрилансеров

developclub
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов(-2)
13 лет назад