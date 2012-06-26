MODx www.l2-ru.com Требуется исправить недочёты (калькулятор) + прикрутить платёжные системы (ЯД и QIWI) напрямую. Требуется высокая скорость выполнения. Если будет всё устраивать, то будем работать на постоянно ...
Подключить формы поиска к магазину на Джумла.
Првиетсвую вас, есть простая задача , нужно подключить, форму поиска к магазину на джумле.
Магазин на JoomShoppng.
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