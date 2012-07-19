MODx www.l2-ru.com Требуется исправить недочёты (калькулятор) + прикрутить платёжные системы (ЯД и QIWI) напрямую. Требуется высокая скорость выполнения. Если будет всё устраивать, то будем работать на постоянно ...
OpenID авторизация
Нужно реализовать авторизацию используя OpenID.
- mail.ru
- livejounal
- blogger
- flickr
- vkontakte
- odnoklassniki
Можно использовать
- perl
- php
- mysql ?
Нужно сделать семпл например на php.
Кнопка логин. Начало авторизации либо в попапе, либо во фрейме.
Проверка авторизации. Вызываем функцию, которая если человек авторизован,
возвращает логин, или емейл, или ID в зависимости от системы.
По возможности реализовать функцию отправки сообщения
авторизованному пользователю.
Выбранный исполнитель
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