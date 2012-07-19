OpenID авторизация

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка139 просмотров

Нужно реализовать авторизацию используя OpenID.

- mail.ru

- yandex.ru

- google

- facebook

- livejounal

- twitter

- blogger

- flickr

- vkontakte

- odnoklassniki

Можно использовать

- perl

- php

- mysql ?

Нужно сделать семпл например на php.

Кнопка логин. Начало авторизации либо в попапе, либо во фрейме.

Проверка авторизации. Вызываем функцию, которая если человек авторизован,

возвращает логин, или емейл, или ID в зависимости от системы.

По возможности реализовать функцию отправки сообщения

авторизованному пользователю.

MySQLPHP
13 лет назад
bl00d
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

for93t
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$300
7 дней
Все сделал как и обещал в лучшем виде, в назначенный срок. Работой доволен, рекомендую.
Отличный заказчик - понятное ТЗ, отсутствие дополнительных "незначительных" задач по ходу выполнения проекта, готовность к диалогу, оплата без задержек. Очень приятно иметь дело. Спасибо за сотрудничество!

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for93t
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад