Приложение на php

ТЗ: goo.gl/DF0Mq От потенциальных исполнителей ждём: 1. Ваше портфолио/отзывы. 2. Сроки. 3. Сумму. 4. Предложения по нашему проекту.
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