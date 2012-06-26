Сделать facebook приложение

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Закрытнет заявок103 просмотра

ТЗ: goo.gl/DF0Mq

От потенциальных исполнителей ждём:

1. Ваше портфолио/отзывы.

2. Сроки.

3. Сумму.

4. Предложения по нашему проекту.

13 лет назад
maraleks
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров