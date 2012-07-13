Интернет-магазин на Вордпресc

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок216 просмотров

нужно сделать интернет магазин на вордпрес, страница категории, страница галереи, корзина, страница товара.

верстка есть готовая полностью. нужно натянуть и настроить.

мой скайп brndcrte

WordPress
13 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

rockdev
Вартан 
34 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$250
5 дней
Вартан, отлично справился с проектом, в срок, отличное знание пхп, использование возможностей ЦМС, таких разработчиков не много, рекомендую!
Не в первый раз работаю с Василием, очень доволен. Всегда на связи, понятные задания и оплата без проблем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

rockdev
Вартан 
34 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад