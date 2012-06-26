Требуется создать интернет-магазин по продаже автозапчастей, без графического интерфейса, с возможностью обмена данных с 1С Предприятие 8.X . Подробности по телефону / skype
Добавить в Друпал 7 поле для вставки калькулятора.
Всем привет. Необходимо в Друпал 7, на страницу с товаром добавить поле для вставки скрипта калькулятора. Думаю, что подробности будет удобнее изложить в личке.
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