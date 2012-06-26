Добавить в Друпал 7 поле для вставки калькулятора.

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Закрыт1 заявка108 просмотров

Всем привет. Необходимо в Друпал 7, на страницу с товаром добавить поле для вставки скрипта калькулятора. Думаю, что подробности будет удобнее изложить в личке.

Drupal
13 лет назад
rusakov
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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