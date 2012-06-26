Отправка сообщений покупателям в Virtuemart

Ставится цель реализовать отправку уведомлений на е-маил покупателям при некоторых условиях:

1) Если покупатель при оформлении заказа выбирает любой из некоторых методов оплаты и в течение суток не оплачивает заказ( технически – в Virtuemart статус заказа меняется с "в обработке" на "оплачен" автоматически как проходит оплата, это уже сделано, конечно же), то ему надо отправить уведомление с определенным содержанием( текст одинаковый во всех случаях)

2) Если новый покупатель(группа default) в течение суток не оформляет заказ, то он переносится в другую группу покупателей и ему отправляется сообщение определенного содержания. Если покупатель в течение суток оформляет заказ, то он так же переноситься в эту же группу, уже без уведомления. Если у покупателя 3 и более заказов с каким-либо одним и двух статусов( отправлен или доставлен), то он переносится в третью группу покупателей и ему отправляется сообщение определенного содержания.

3) Посложнее. При отправке заказов по почте мы вручную меняем статус заказа на "отправлен" и пишем в комментарий текст с номером РПО(номер отправления) для отслеживания посылки через сайт Почты России, тем самым статус заказа меняется на "отправлен" и покупатель получает это уведомление. Нужно сделать так, чтобы, допустим, каждый день эти номера РПО брались из всех заказов со статусом "отправлен", проверялись на сайте Почты России(там нет никаких проверок антибот) или на нашем сайте( есть модуль отслеживания почтовых отправлений) и если отправление имеет статус "Прибыло в место вручения", то покупателю отправляется уведомление определенного содержания( не одинаковое для всех, для каждого заказа в общем тексте разные: номер заказа, номер отправления, дата, когда отправление получило статус "Прибыло в место вручения" – берется из таблицы на сайте Почты России при проверке)

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