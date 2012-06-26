В наше время существует множество интернет-магазинов, где можно самому добавлять изображение на футболку или кружку, и редактировать его. Можно ли такую схему реализовать для Virtuemart? Мы продаем наклейки для мобильных устройств, хотелось бы, чтобы покупатель ...
Отправка сообщений покупателям в Virtuemart
Ставится цель реализовать отправку уведомлений на е-маил покупателям при некоторых условиях:
1) Если покупатель при оформлении заказа выбирает любой из некоторых методов оплаты и в течение суток не оплачивает заказ( технически – в Virtuemart статус заказа меняется с "в обработке" на "оплачен" автоматически как проходит оплата, это уже сделано, конечно же), то ему надо отправить уведомление с определенным содержанием( текст одинаковый во всех случаях)
2) Если новый покупатель(группа default) в течение суток не оформляет заказ, то он переносится в другую группу покупателей и ему отправляется сообщение определенного содержания. Если покупатель в течение суток оформляет заказ, то он так же переноситься в эту же группу, уже без уведомления. Если у покупателя 3 и более заказов с каким-либо одним и двух статусов( отправлен или доставлен), то он переносится в третью группу покупателей и ему отправляется сообщение определенного содержания.
3) Посложнее. При отправке заказов по почте мы вручную меняем статус заказа на "отправлен" и пишем в комментарий текст с номером РПО(номер отправления) для отслеживания посылки через сайт Почты России, тем самым статус заказа меняется на "отправлен" и покупатель получает это уведомление. Нужно сделать так, чтобы, допустим, каждый день эти номера РПО брались из всех заказов со статусом "отправлен", проверялись на сайте Почты России(там нет никаких проверок антибот) или на нашем сайте( есть модуль отслеживания почтовых отправлений) и если отправление имеет статус "Прибыло в место вручения", то покупателю отправляется уведомление определенного содержания( не одинаковое для всех, для каждого заказа в общем тексте разные: номер заказа, номер отправления, дата, когда отправление получило статус "Прибыло в место вручения" – берется из таблицы на сайте Почты России при проверке)
Пишите цену работы и свои контакты, пожалуйста.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Доработка скрипта wp-shop Для worpressВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Всем привет. Необходимо в Друпал 7, на страницу с товаром добавить поле для вставки скрипта калькулятора. Думаю, что подробности будет удобнее изложить в личке.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется создать интернет-магазин по продаже автозапчастей, без графического интерфейса, с возможностью обмена данных с 1С Предприятие 8.X . Подробности по телефону / skypeВеб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно устранить ошибку md5key в смс обработчике, или вообще убрать md5key из обработчика, т.к. ответ СМС Биллинга при тестировании не верный, код по смс не приходит. Скрипт установлен на DLE Для устранения ошибки ...Завершен13 лет назад
приложение для сайта на phpВеб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
ТЗ: goo.gl/DF0Mq От потенциальных исполнителей ждём: 1. Ваше портфолио/отзывы. 2. Сроки. 3. Сумму. 4. Предложения по нашему проекту.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
нужно сделать интернет магазин на вордпрес, страница категории, страница галереи, корзина, страница товара. верстка есть готовая полностью. нужно натянуть и настроить. мой скайп brndcrteЗавершен13 лет назад
- $50
Првиетсвую вас, есть простая задача , нужно подключить, форму поиска к магазину на джумле. Магазин на JoomShoppng. Все вопросы пишите в личку.Закрыт13 лет назад
- $500
Нужно реализовать авторизацию используя OpenID. - mail.ru - yandex.ru - google - facebook - livejounal - twitter - blogger - flickr - vkontakte - odnoklassniki ...Завершен13 лет назад