Разработка функционала социального сервиса событий

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок236 просмотров

Веблансеры, привет!

Мне необходимо разработать функционал сайта для социального сервиса событий.

Основной кейс:

Посетитель заходит на сайт. Регистрируется и авторизуется или входит с использованием facebook аккаунта. Просматривает афишу событий или создает свое. На странице события может к нему присоединиться или отредактировать, если он его создал. Потом он приглашает своих друзей через mail, facebook и прочие.

и прочее

Особенности:

* Необходимо реализовать интеграцию с Facebook (с использованием Facebook Open Graph)

* Реализация проекта на самых прогрессивных технологиях C Sharp, .NET (в частности asp.net MVC)

* Работа с учетом будущего размещения проекта в облаке.

Здесь я ожидаю увидеть ваши ответы с комментариями, информацией о технологической базе, примерных сроках (порядок), сходных опытах и предварительной цене (мне интересен порядок ваших цен, так как понятно, что Вы не видели полный ТЗ).

Рассмотрю портфолио всех участников. Нескольким отобранным будет отправлено полное ТЗ.

ASP.NET
13 лет назад
Tost2004
Стас 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
21 отзыв(-1)

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