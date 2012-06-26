Разработка функционала социального сервиса событий

Веблансеры, привет!

Мне необходимо разработать функционал сайта для социального сервиса событий.

Основной кейс:

Посетитель заходит на сайт. Регистрируется и авторизуется или входит с использованием facebook аккаунта. Просматривает афишу событий или создает свое. На странице события может к нему присоединиться или отредактировать, если он его создал. Потом он приглашает своих друзей через mail, facebook и прочие.

и прочее

Особенности:

* Необходимо реализовать интеграцию с Facebook (с использованием Facebook Open Graph)

* Реализация проекта на самых прогрессивных технологиях C Sharp, .NET (в частности asp.net MVC)

* Работа с учетом будущего размещения проекта в облаке.

Здесь я ожидаю увидеть ваши ответы с комментариями, информацией о технологической базе, примерных сроках (порядок), сходных опытах и предварительной цене (мне интересен порядок ваших цен, так как понятно, что Вы не видели полный ТЗ).

Рассмотрю портфолио всех участников. Нескольким отобранным будет отправлено полное ТЗ.