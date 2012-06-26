Ищем разработчика для создания флеш-баннера с подгружаемым FLV-видео для размещения на mail.ru (требования: http://corp.mail.ru/adv/tech.htm#t2). Длительность ролика 15-20 секунд. Размер баннера 300*300 и 200*300. Вес подгружаемого видео не более 1Мб. Тема мультика: москитные ...
Поправки для сайта на Джумла
1.Блоки на главной ссылки что бы можно было повесить на картинки, т.е. нужно засунуть в кастом хтмл.
2.Настроить модуль для подписки на ньюзлеттер, компонент стоит.
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