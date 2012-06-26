Поправки для сайта на Джумла

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки143 просмотра

1.Блоки на главной ссылки что бы можно было повесить на картинки, т.е. нужно засунуть в кастом хтмл.

2.Настроить модуль для подписки на ньюзлеттер, компонент стоит.

Joomla
13 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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