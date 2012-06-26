Создание базы почтовых адресов

Необходимо собрать каталог из почтовых адресов компаний, которые имеют отношение к строительству, ремонту, экспертизе, техническому надзору, отделке, проектированию, составлению смет - в общем, всех, которые так или иначе что-то производит, строит, или оказывает околостроительные услуги.

Я так понимаю, что нужен парсинг названий, а также адресов (email) компаний с различных каталогов специализированных. Сам знаю только DMOZ. География - Россия, Беларусь и Украина