Ищем разработчика для создания флеш-баннера с подгружаемым FLV-видео для размещения на mail.ru (требования: http://corp.mail.ru/adv/tech.htm#t2). Длительность ролика 15-20 секунд. Размер баннера 300*300 и 200*300. Вес подгружаемого видео не более 1Мб. Тема мультика: москитные ...
1С-Битрикс
Есть действующий сайт - нужно исправить работу движка 1С Битрикс
- мы должны иметь возможность для каждой страницы в отдельности задавать Свойства страницы: ключевые слова, заголовки над страницей и т.д.
сейчас не получается... на одних страницах нормально все работает на других вносим изменения - меняется сразу для всех в данном каталоге... - это не нормально - НАДО ПОПРАВИТЬ!!!
Жду предложения с ценой, сроком, что от меня нужно для выполнения работы в плане доступа к сайту
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