1С-Битрикс

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Завершен1 заявка142 просмотра

Есть действующий сайт - нужно исправить работу движка 1С Битрикс

- мы должны иметь возможность для каждой страницы в отдельности задавать Свойства страницы: ключевые слова, заголовки над страницей и т.д.

сейчас не получается... на одних страницах нормально все работает на других вносим изменения - меняется сразу для всех в данном каталоге... - это не нормально - НАДО ПОПРАВИТЬ!!!

Жду предложения с ценой, сроком, что от меня нужно для выполнения работы в плане доступа к сайту

13 лет назад
Katerina25
Катерина 
55 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Stepurich
Андрей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов
13 лет назад
$5
1 день
Спасибо за работу, все очень быстро, четко и качественно.
Отличный заказчик. Всем доволен. Спасибо большое.

Заявки фрилансеров

Stepurich
Андрей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов
13 лет назад

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