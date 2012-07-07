Есть действующий сайт - нужно исправить работу движка 1С Битрикс

- мы должны иметь возможность для каждой страницы в отдельности задавать Свойства страницы: ключевые слова, заголовки над страницей и т.д.

сейчас не получается... на одних страницах нормально все работает на других вносим изменения - меняется сразу для всех в данном каталоге... - это не нормально - НАДО ПОПРАВИТЬ!!!

Жду предложения с ценой, сроком, что от меня нужно для выполнения работы в плане доступа к сайту