Нужно выполнить вёрстку и программирование калькулятор пластиковых окон по прилагаемым полным макетам и подробному ТЗ. Сам сайт, для которого нужен калькулятор уже свёрстан и установлен на CMS (WordPress) - ... ...
Доработать магазин
Есть сайт www.laguitarras.ru
Задача, доработать следующее:
1. Уменьшить шапку сайта так, чтобы основной лист, на котором вся информация начинался сверху с начала страницы. Т.е. всё что по ноги лошади обрезать.
2. Полоска 'Каталог, акции, статьи...' нужно разделить на две части. Одна должна остаться с надписью КАТАЛОГ и быть шириной как слева столбец с списком категорий товаров. Остальная часть полоски должна переместиться наверх, вместо убранной из шапки части с лошадью. И вполную примыкать к листу, на котором весь контент. Верхняя полоска будет также меню, только вместо этих пунктов будут: О ДОСТАВКЕ, ПОМОЩЬ, САМОВЫВОЗ.
3. Убрать поле с регистрацией и переместить на это место поле с поиском.
4. Справа, чуть ниже логотипа написать 'Магазин для музыкантов от любителей до профессионалов'
5. В поле корзины:
- Должно быть написано: 'В корзине товаров 0 на сумму 0 руб'
- кнопка 'Оформить' должна появляться только после добавления хотя бы одного товара одновременно с изменением цифр кол-ва товаров в корзине и суммы.
6. Все остальное поле под полем поиска и справа от меню товаров создать витрину, состоящую из шести блоков (2 ряда по 3 в каждом).
Каждый блок это Название блока, картинка товара, наименование товара, цена и кнопки 'В корзину'.
Сделать следующие стандартные варианты названий блоков: 'Хиты продаж', 'Новинки', 'Выбор экспертов', 'VIP', 'Самые выгодные', 'Самые дешевые', 'Оптимальный выбор'.
В админке создать возможность помечать товары как относящиеся к одному из вышеперечисленных блоков.
7. В каждой категории товаров выводить те блоки, в которых есть товары из данной категории или её подкатегорий, помеченные соответственно данному блоку. Если таких претендентов на вывод товара в блоке будет несколько, то выводить случайной выборкой один из них.
8. На главной витрина отличается тем, что в блоках после кнопки 'В корзину' ниже идет ссылка 'Показать все'. При нажатии, которой должна загружаться страница с товарами помеченными как относящиеся к данному блоку. Т.е. если пользователь нажимает на 'Показать все' внизу блока 'Новинка', то он должен увидеть все товары помеченные как Новинка.
9. Сделать, чтобы у каждой категории и подкатегории товаров в скобках после названия писалась цифра количества товаров в данной категории или подкатегории.
10. Категории товаров, имеющие подкатегории должны помечаться значком треугольника и при нажатии треугольник должен поворачиваться вниз, а подкатегории разворачиваться под ним (на 1 пункт меньшим кеглем и с отступом слева). При уже развернутом пункте если пользователь нажимает на другую категорию, текущая должна сворачиваться, а та на которую нажал пользователь разворачиваться. Пример такой реализации тут http://renovio-rus.ru/
11. Подкатегория товара, в которой мы находимся должна быть выделена жирным.
12. Категории или подкатегории, в которых ноль товаров не отображать.
13. По умолчанию на главной странице должен быть раскрыт пункт Инструменты.
14. Под меню должно быть облако тегов. Рядом с каждым тегом в скобках цифра кол-ва товаров, привязанных к данному тегу. Чем выше порядок цифры в скобках, тем крупнее шрифт тега.
А в админке должна быть возможность создать тег и привязать к нему товары, и в другую сторону у товара выбрать теги, которые ему подходят.
15. На странице каждого товара должна быть кнопка 'заказать в 1 клик', нажав которую пользователю всплывает только окошко спрашивающее имя и телефон и кнопка 'оформить', при нажатии которой данный товар отправляется администрации магазина без оформления всех стандартных полей.
16. Подключение приема популярных оплат через какого-то платежного агрегатора(обсудим, выберем какого лучше).
17. Товары выгружаются из 1С в базу сайта с категориями(Это уже у сайта есть). Нужно иметь возможность перезадать категории. Т.е. что товары из этой категории размещать вот в такой раздел товаров.
Этот сайт на лицензионной версии phpshop.
Не принципиально делать под этой версией.
Рассматриваются предложения как по доработке на этом движке.
Так и по переносу всей информации на другой движок и доработки всего на нем. Только нужно учесть, что если с другим движком, то интеграцию с 1С нужно будет настраивать и переносить весь контент.
Жду ваших цен и сроков. И то и то интересно минимальное, но без фанатизма ))
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