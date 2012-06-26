Оконный калькулятор: вёрстка + программирование

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки202 просмотра

Нужно выполнить вёрстку и программирование калькулятор пластиковых окон по прилагаемым полным макетам и подробному ТЗ.

Сам сайт, для которого нужен калькулятор уже свёрстан и установлен на CMS (WordPress) - ...

Калькулятор можно НЕ связывать с CMS сайта, т.к. думаю это только усложнит задачу. Если же сделать админку калькулятора частью существующей CMS проще, чем сделать для калькулятора отдельную админку - скажите, готов обсудить!

ПРИЛАГАЮ: макеты всех страниц калькулятора и подробное ТЗ (описание работы калькулятра).

К данному проекту прилагаю архив с макеты страниц самого калькулятора и ТЗ, а полный набор (тоже самое + макет с паттернами) можно скачать на ...

ОПЛАТА: WebMoney или QIWI или ЯндексДеньги в Руб. или $ на Ваш выбор.

ЖДУ заявки в проект или сообщения в личку.

ГОТОВ: обсудить все вопросы и нюансы по Skype.

ПРОШУ: указать сроки, этапы оплаты и Ваше предложение по бюджету, если он отличается от указанного.

WordPress
13 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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