Конструктор футболок на Javascript

получится ли сделать проверку на работоспособность аккаунтов в http://www.apple.com/itunes/download/ хочу сделать сервис, где буду платить за регистрацию аккаунтов вот есть данные аккаутов айтюнса и мне надо знать работает акк или нет. Это, собственно, ...