Пишу статьи
Пишу статьи (копирайтинг, рерайтинг, переводы) на различные темы: "информационные технологии", "туризм", "хобби", "свадьбы", "техника" и т. д.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за работу
Ответный отзыв
Очень приятно работать с этим человеком. Никаких заморочек (как это иногда бывает), все четко и ясно. Извините, если где то допустил оплошности, и в то же время огромное спасибо за оцененный труд и оплату! Спасибо, что оплатили даже больше, чем мы договаривались! :)
$15
10 баллов
12 лет назад
Александр быстро справился с поставленной задачей. Буду рада и дальше сотрудничать!
Ответный отзыв
Все довольно спокойно и без нервов (как это бывает), обо всем поговорили, договорились... и сразу оплата после работы. Спасибо за сотрудничество!
$4
8 баллов
12 лет назад
Хороший человек. Не плохо верстает. Обращайтесь!
Ответный отзыв
Все прошло отлично. Никаких негативных моментов. Рекомендую
$4
10 баллов
12 лет назад
Прекрасно и быстро выполненная работа! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Все выполнено в соответствии с нашим "устным" договором, спасибо за сотрудничество!
$5
10 баллов
12 лет назад
Все сделано на отлично. Большое спасибо
Ответный отзыв
Все как и договаривались. Спасибо!