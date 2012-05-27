Очень приятно работать с этим человеком. Никаких заморочек (как это иногда бывает), все четко и ясно. Извините, если где то допустил оплошности, и в то же время огромное спасибо за оцененный труд и оплату! Спасибо, что оплатили даже больше, чем мы договаривались! :)