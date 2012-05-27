macnaked

Александр Маковей macnaked

 
36 летБеларусь/Брест
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Пишу статьи

Пишу статьи (копирайтинг, рерайтинг, переводы) на различные темы: "информационные технологии", "туризм", "хобби", "свадьбы", "техника" и т. д.

Отзывы заказчиков
astronyx
Михаил 
44 годаБеларусь
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Создание сайта на Joomla
Спасибо за работу
Очень приятно работать с этим человеком. Никаких заморочек (как это иногда бывает), все четко и ясно. Извините, если где то допустил оплошности, и в то же время огромное спасибо за оцененный труд и оплату! Спасибо, что оплатили даже больше, чем мы договаривались! :)
Ответный отзыв
EleSha
Елена 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Натянуть дизайн на страницу с 2-мя продуктами
Александр быстро справился с поставленной задачей. Буду рада и дальше сотрудничать!
Все довольно спокойно и без нервов (как это бывает), обо всем поговорили, договорились... и сразу оплата после работы. Спасибо за сотрудничество!
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perfectum
Илья 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$4
8 баллов
12 лет назад
Верстка магазина под Джумла
Хороший человек. Не плохо верстает. Обращайтесь!
Все прошло отлично. Никаких негативных моментов. Рекомендую
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neonking
Кирилл 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$4
10 баллов
12 лет назад
Нобходимо подправить нюанс вёрстки HTML JS JQUERY
Прекрасно и быстро выполненная работа! Рекомендую к сотрудничеству!
Все выполнено в соответствии с нашим "устным" договором, спасибо за сотрудничество!
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sdruslan
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Отредактировать вывод горизонтального меню в jooml
Все сделано на отлично. Большое спасибо
Все как и договаривались. Спасибо!
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