zeebook

Алексей zeebook

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн сайта

    $3000

    Необходимо создать дизайн сайта. Подробности - при личном общении. Контакты в профиле (skype, icq, личные сообщения). В заявках, пожалуйста, указывайте свои лучшие по вашему мнению работы. Сроки и цену здесь в заявке предлагать не обязательно, при личном общении ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Html-вёрстка, несколько страниц

    Здравствуйте. Нужно аккуратно, кроссбраузерно и быстро сделать html-вёрстку нескольких страниц сайта на основе уже имеющейся свёрстанной страницы. Подробности в скайп/icq/личных сообщениях. Ваши заявки скрыты.

    HTML
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Html-вёрстка страницы сайта

    Нужно аккуратно, кроссбраузерно и быстро сделать html-вёрстку одной страницы сайта на основе уже имеющегося свёрстанного каркаса. Подробности в скайп/icq/личных сообщениях. Ваши заявки скрыты.

    HTML
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка небольшого сайта

    $40

    Нужно быстро и аккуратно, кроссбраузерно сверстать небольшой сайт - 1 страница. Подробности в ЛС, icq или скайп.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Портал канала под ключ

    Требуется сделать сайт канала. Пишите, срок, сумму и планируемые технологии. Просьба указывать ссылки на работы в подобных крупных или других крупных проектах. Рассматриваются предложения как отдельных дизайнеров и программистов, так и от групп или студий под ключ.

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
talex_80
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Верстка небольшого сайта
Очень приятно работать с этим заказчиком. Все прошло отлично, рекомендую!
Добросовестный исполнитель, ответственно подошёл к срокам, работа была готова точно в срок. Буду дальше сотрудничать и рекомендую.
Ответный отзыв
o-mega
35 летУзбекистан
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$132
10 баллов
12 лет назад
Вёрстка одной страницы сайта
Просто и понятно ставит задачи. Своевременно принимает решения и даёт необходимые ответы в процессе работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень внимательный и ответственный исполнитель, учёл все замечания и пожелания без лишних вопросов. Максимально ответственно подходит к срокам. Работа была сдана раньше условленного срока.
Ответный отзыв