Требуется сделать сайт канала. Пишите, срок, сумму и планируемые технологии. Просьба указывать ссылки на работы в подобных крупных или других крупных проектах. Рассматриваются предложения как отдельных дизайнеров и программистов, так и от групп или студий под ключ.