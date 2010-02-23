Нужно исправить ошибку в вёрстке одной страницы HTML. Подробности в личных сообщениях, skype, ICQ. Контакты в профиле.
- $15HTML-верстка11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $3000
Необходимо создать дизайн сайта. Подробности - при личном общении. Контакты в профиле (skype, icq, личные сообщения). В заявках, пожалуйста, указывайте свои лучшие по вашему мнению работы. Сроки и цену здесь в заявке предлагать не обязательно, при личном общении ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт12 лет назад
Моделирование интерьера. Нужно сделать всё на html + javascript. Только клиентская часть. Цена, сроки?Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Нужно аккуратно, кроссбраузерно и быстро сделать html-вёрстку нескольких страниц сайта на основе уже имеющейся свёрстанной страницы. Подробности в скайп/icq/личных сообщениях. Ваши заявки скрыты.HTML-верстка7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно аккуратно, кроссбраузерно и быстро сделать html-вёрстку одной страницы сайта на основе уже имеющегося свёрстанного каркаса. Подробности в скайп/icq/личных сообщениях. Ваши заявки скрыты.HTML-верстка10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $132
Надо сверстать 1 страницу (1 макет PSD) для сайта-визитки. Подробности в ЛС / скайпе / icq.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $40
Нужно быстро и аккуратно, кроссбраузерно сверстать небольшой сайт - 1 страница. Подробности в ЛС, icq или скайп.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется сделать сайт канала. Пишите, срок, сумму и планируемые технологии. Просьба указывать ссылки на работы в подобных крупных или других крупных проектах. Рассматриваются предложения как отдельных дизайнеров и программистов, так и от групп или студий под ключ.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо перенести сайт на другой хостинг. Пишите сюда, пожалуйста, цены, сроки.Хостинг12 заявокЗакрыт14 лет назад