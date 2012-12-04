Создание админки для корпоративого сайта

Нужна простая в интерфейсе и в использовании админка для корпоративного сайта, примерно 30 страниц. На страницах есть дополнительные вкладки и форма отправки запроса. В целом страницы текстовые. Адрес сайта - v-arka.com

Должна быть возможность редактирования мета тэгов для поисковиков. В остальном - все предельно просто. Желательно, чтобы визуальный редактор был простым и неглючным.