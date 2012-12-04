Создание админки для корпоративого сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок224 просмотра

Нужна простая в интерфейсе и в использовании админка для корпоративного сайта, примерно 30 страниц. На страницах есть дополнительные вкладки и форма отправки запроса. В целом страницы текстовые. Адрес сайта - v-arka.com

Должна быть возможность редактирования мета тэгов для поисковиков. В остальном - все предельно просто. Желательно, чтобы визуальный редактор был простым и неглючным.

13 лет назад
designvh
47 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранные исполнители

zeebook
43 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$330
14 дней
Очень возмущена поведением этого человека. Взяв проект и получив предоплату в 50 процентов, к оговоренному сроку представил только 10 процентов от всего объема работ. А потом начались обещания, что закончит проект то через 2 дня, то через неделю. Больше работа не сдвинулась с места, а обещаний все было больше и больше, пока уже не стало все выглядеть, как издевательство. Хотелось бы вернуть деньги обратно, но не уверена, что у человека хватит совести это сделать. Вобщем обращаться не советую! При этом человек изменил свое имя на аккаунте.
vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$170
7 дней
Мне пришлось перенаправить работу от другого разработчика Владимиру. Работой довольна - и качеством и сроками и все исправления были сделаны без вопросов. Рада, что все работает без глюков, т.к. до этого был неочень успешный опыт с Mod'x. Буду обращаться с проектами снова! Спасибо!
Заказчик четко поставил задачу, все возникающие вопросы разъяснены. Оплата вовремя, без задержек. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

zeebook
43 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад