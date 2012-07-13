MySQLPhpMyAdmin VirtueMart 1.9: Сделать инструкцию

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки121 просмотр

Добрый день!

Поскольку форма добавления новых производителей через админпанель сломалась,

Прошу сделать инструкцию по добавлению новых производителей для VirtueMart 1.9 Через MySQLPhpMyAdmin.

С уважением, Виктор

13 лет назад
webvictor
Виктор 
59 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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