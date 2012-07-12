Наполнение сайта в Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка155 просмотров

Наполнение сайта в cms Joomla - текст, фото, редактирование, правки и т.п. Подробности по icq 479615663

= $20

Joomla
13 лет назад
SI-IUREG
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

aleks-pro
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена почти как неделю назад, возникали постоянные новые доработки, оплаты как не было так и нет. После выполнения проекта на связь не выходит. Не советую работать с данным заказчиком, или если работать, то обязательно с предоплатой, и 10 раз обсудите объем работ.

Заявки фрилансеров

aleks-pro
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад