Наполнение сайта в Joomla

Работа выполнена почти как неделю назад, возникали постоянные новые доработки, оплаты как не было так и нет. После выполнения проекта на связь не выходит. Не советую работать с данным заказчиком, или если работать, то обязательно с предоплатой, и 10 раз обсудите объем работ.