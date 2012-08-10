Вeстка сайта CMS-MODX

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Завершен4 заявки159 просмотров

Только лавную страницу,

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небольшие уточнения после утверждения исполнителя

MODX
13 лет назад
Marrych
44 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

SoulVisual
Виталий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

SoulVisual
Виталий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад