Поправить модуль (Joomla 1.5)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки189 просмотров

Joomla 1.5 Сайт http://igrushki-v-tambove.ru/ на главной выводилось 6 товаров http://prntscr.com/bjthb . А сейчас пропал один товар, а пылесос ведёт на битую страницу.

1. Надо починить чтоб пылесос вёл на страницу с пылесосом http://igrushki-v-tambove.ru/pomogayu-mame-pylesos-elektromehanicheskiy-s-podsvetkoy,

а Шестая позиция - это был вот этот корабль - http://igrushki-v-tambove.ru/konstruktor-korabl-piratov. Надо чтоб как остальные - отображалась картинка с подписью и ссылки вели на страницу с этим кораблём.

Ваши предложения по цене и срокам?

Joomla
13 лет назад
m0965536
Татьяна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

farout
Стас 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Спасибо. Сделано всё согласно ТЗ и в срок
Четко поставлена задача, получена оплата. Спасибо.

Заявки фрилансеров

farout
Стас 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад