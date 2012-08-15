Поправить модуль (Joomla 1.5)

Joomla 1.5 Сайт http://igrushki-v-tambove.ru/ на главной выводилось 6 товаров http://prntscr.com/bjthb . А сейчас пропал один товар, а пылесос ведёт на битую страницу.

1. Надо починить чтоб пылесос вёл на страницу с пылесосом http://igrushki-v-tambove.ru/pomogayu-mame-pylesos-elektromehanicheskiy-s-podsvetkoy,

а Шестая позиция - это был вот этот корабль - http://igrushki-v-tambove.ru/konstruktor-korabl-piratov. Надо чтоб как остальные - отображалась картинка с подписью и ссылки вели на страницу с этим кораблём.

Ваши предложения по цене и срокам?