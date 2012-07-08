Подготовить отчет о движке сайта

Есть проект сайта - http://fmsmo.sinantrop.ru/

Сайт был выполнен на кохане с использованием самописного движка. Нужно обоснование того, что это действительно так и что при его разработке использовалось уникальное программное ядро, не использующее в качестве основы какую-либо из известных CMS или аналогичных по назначению программных продуктов.