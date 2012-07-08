Нужно обновить сайт на Друпале 6..., вернее обновить версию до 7 с сохранением всего, что там есть..., ничего сложного... сайт "в тупую" был сделан на 6. Т.е. никаких "примочек" (ручных) там нет... Насчет оплаты.., ...
Подготовить отчет о движке сайта
Есть проект сайта - http://fmsmo.sinantrop.ru/
Сайт был выполнен на кохане с использованием самописного движка. Нужно обоснование того, что это действительно так и что при его разработке использовалось уникальное программное ядро, не использующее в качестве основы какую-либо из известных CMS или аналогичных по назначению программных продуктов.
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