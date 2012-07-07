Создать тему для WordPress из PSD

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки141 просмотр

Есть PSD, из которого нужно сделать тему на вордпресс. Подробнее в прикрепленном файле.

Сроки исполнения 4 дня.

WordPress
13 лет назад
EleSha
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
13 лет назад
$80
3 дня

Заявки фрилансеров

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
13 лет назад