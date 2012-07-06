Верстка темы для joomla 2.5.4

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок134 просмотра

Нужно сверстать тему для джумла 2.5.4. Подробности и превьюшки макетов в приложении в pdf документе. Исходники дизайна в псд.

Прошу оценить по стоимости и времени реализации.

Joomla
13 лет назад
anatlys
49 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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