Установка Joomla 1.5 и расширений

Необходимо установить на хостинг Joomla! версии 1.5 (Внимание! Интересует только эта версия!).

Кроме того, требуется установить следующие расширения:

- 3 готовых шаблона (варианты на выбор для заказчика). Шаблоны следует брать готовые (дизайн-макет и верстка не нужны!), с бесплатной лицензией (не варез!), со ссылкой на источник. В качестве приблизительного ориентира по оформлению и структуре – см. вложение;

- русская локализация;

- Компонент Phoca Guestbook;

- Плагин Easiertube.

Настроить предварительную структуру сайта:

- 5 пунктов меню (со ссылками на страницы-"болванки");

- 2 категории (без наполнения);

- 3 страницы (без наполнения).

Предоставлю доступ по FTP/SSH.

Пожалуйста, укажите стоимость и срок выполнения работ.