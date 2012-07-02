Cms made simle

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки104 просмотра

Есть сайт на http://www.cmsmadesimple.org/ версии 1.6.3

Но уже существует версия 1.10.3

Требуется обновить эту CMS на конкретном сайте (нужен человек, разбирающийся в данной cms)

Пишите заявки, указывая ваш опыт, срок, цену

13 лет назад
wdwdwd
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров