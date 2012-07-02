Необходимо на DLE Forum http://tcredit.ru/forum/ поставить защиту от спама на форум в виде надежной капчи
Cms made simle
Есть сайт на http://www.cmsmadesimple.org/ версии 1.6.3
Но уже существует версия 1.10.3
Требуется обновить эту CMS на конкретном сайте (нужен человек, разбирающийся в данной cms)
Пишите заявки, указывая ваш опыт, срок, цену
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