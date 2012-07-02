Доработка интернет-магазина на umi.cms

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок138 просмотров

На нашем сайте semicvetic.ru установлена UMI.CMS Pro Commerce, версия

системы 2.8.1.1, номер сборки 15648. Изначально она ставилась под 2 домена,

но сейчас работает только 1 - semicvetic.ru. От неработающего домена в админке

осталась "запись" про этот домен, которую нужно убрать.

С другой стороны, у нас появился еще один домен http://цветы-в-петербурге.рф/,

который необходимо подцепить к ныне существующему сайту semicvetic.ru.

Вообще мы ищем специалиста по umi.cms для постоянного сотрудничества.

Работа сдельная, оплата по договоренности.

- знание и опыт работы с umi.cms

- html, css, js(+ jquery), php, sql

Просьба в первую очередь присылать ссылки на портфолио с успешно выполненными работами по umi.cms и описанием что и как было сделано.

Желательно писать на почту : [email protected] (Алексей)

CSSHTMLJavaScriptjQueryPHPSQL
13 лет назад
moder_alex
Алексей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров