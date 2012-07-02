Доработка интернет-магазина на umi.cms

На нашем сайте semicvetic.ru установлена UMI.CMS Pro Commerce, версия

системы 2.8.1.1, номер сборки 15648. Изначально она ставилась под 2 домена,

но сейчас работает только 1 - semicvetic.ru. От неработающего домена в админке

осталась "запись" про этот домен, которую нужно убрать.

С другой стороны, у нас появился еще один домен http://цветы-в-петербурге.рф/,

который необходимо подцепить к ныне существующему сайту semicvetic.ru.

Вообще мы ищем специалиста по umi.cms для постоянного сотрудничества.

Работа сдельная, оплата по договоренности.

- знание и опыт работы с umi.cms

- html, css, js(+ jquery), php, sql

Просьба в первую очередь присылать ссылки на портфолио с успешно выполненными работами по umi.cms и описанием что и как было сделано.

Желательно писать на почту : [email protected] (Алексей)